Video Dünya Maduro: "Barışı sağlayabilecek kişi Erdoğan" | Video
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Maduro: "Barışı sağlayabilecek kişi Erdoğan" | Video

10.10.2023 | 12:33

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ve Filistin'e yönelik yaptığı açıklamalarına destek verdiğini belirterek, "İnanıyorum ki bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesi sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını sağlayabilecek kişi Erdoğan olabilir" dedi.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı televizyon programında İsrail-Hamas çatışmasına değindi. Devlet Başkanı Maduro, İsrail güçlerinin Filistinli ailelerin ve sivillerin yaşadığı binaları hedef almasını kınadı. Maduro, İsrail'i Gazze'deki Filistinlilere karşı "soykırım" yapmakla suçladı. Filistin halkının her gün ayrım gözetmeksizin bombalandığını, öldürüldüğünü, hapse atıldığını belirten Maduro, Filistin'e yönelik katliamlara sessiz kalan uluslararası medyayı da eleştirdi.

"ŞU ANDA OLUP BİTENLER, BM ANLAŞMASININ KALICI OLARAK İHLAL EDİLMESİNİN SONUCUDUR"
"Birleşmiş Milletler 1967'de Filistin devleti ve İsrail devleti olmak üzere iki devletin kurulmasına yönelik bağlayıcı karar yayınladı. Ayrıca Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olmasına karar verildi" diyen Maduro, "O tarihten bu yana BM'nin bu kararı bağlayıcı oldu ancak İsrail'de başa gelen tüm hükümetler bu kararı sürekli çiğnedi. Şu anda olup bitenler, BM anlaşmasının kalıcı olarak ihlal edilmesinin sonucudur" şeklinde konuştu.

Dünya genelindeki Hıristiyanları, Müslümanları ve Yahudileri ateşkes için BM'ye çağrı yapmaya davet eden Maduro, "Filistin halkının bağımsızlık, toprak ve barışa ilişkin tarihi haklarını yeniden tesis etmek için barış müzakerelerinin derhal başlatılmasını talep edelim" dedi. Maduro, Venezuela'nın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın diplomatik yollarla barış arayışına desteğini de dile getirdi.

"ERDOĞAN'IN ADİL BARIŞIN BAŞLATILMASINI SAĞLAYABİLECEĞİNE İNANIYORUM"
Maduro ayrıca, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tamamen katılıyorum. Son derece aklı başında ifadeler kullanıyor. BM kararlarına saygılı, adil ve tam bir barışın olması gerekiyor. İnanıyorum ki bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesi sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını sağlayabilecek kişi Erdoğan olabilir" ifadelerini kullandı. Maduro, "Adil bir barış aramalıyız. Bu barışı diyalog yoluyla, BM'nin kararlarına ve Filistin halkının haklarına saygı duyarak aramalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

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