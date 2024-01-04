Mahkemede şok! Hapis cezası veren hakimin üzerine böyle uçtu | Video

ABD Las Vegas'taki bir mahkemede yaşanan olay izleyenleri adeta şoke etti. Daha önce üç kez hüküm giymiş Deobra Redden Swan isimli sanık, kendisine hapis cezası veren Clark İlçe Bölge Mahkemesi Yargıcı Mary Kay Holthus'un adeta üzerine uçarak saldırdı. Polislerin araya girmesiyle kurtarılan hakimin kafasından yaralandığı öğrenildi.