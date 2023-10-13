Video Dünya Mescid-i Aksa'da İsrail polisinden gaz bombalı müdahale! | Video
Mescid-i Aksa'da İsrail polisinden gaz bombalı müdahale! | Video

Mescid-i Aksa'da İsrail polisinden gaz bombalı müdahale! | Video

13.10.2023 | 15:08

İsrail’in 7 gündür Gazze’de yaptığı katliamdan sonra Mescid-i Aksa’da Cuma namazı sonrası protestolar başladı. Mescid-i Aksa’ya gidemeyen Müslümanlar ara sokaklarda namaz kılmak istedi. İsrail polisi namaza gelen Müslümanlara gazlı bomba attı. Seccadeler yerde kaldı. Orada yaşananları A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.

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