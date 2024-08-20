Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi, ABD'li Bakan Blinken ile görüştü | Video
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Orta Doğu turu çerçevesinde Mısır'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Açıklamada, görüşmenin iki ülke arasındaki sağlam stratejik ortaklığın altını çizdiği kaydedilirken, "Görüşmeler, iki ülkenin bölgede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik ortak çabaları ilerletme kararlılığını da teyit etti" denildi.
"ABD'NİN DURUMU YATIŞTIRMAYA YÖNELİK ÇABALARA OLAN BAĞLILIĞINI VURGULADI"
Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir takası için arabuluculuk çabalarının gözden geçirildiği bildirilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı El-Sisi ve Sayın Blinken, geçtiğimiz hafta Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen son müzakerelerin sonuçları ve Kahire'de devam eden müzakerelerde ilerleme sağlanmasının yolları hakkında görüş alışverişinde bulundular" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, Blinken'in es-Sisi'ye İsrail ziyaretinin sonuçları hakkında bilgi verdiği aktarılırken, "Bakan Blinken ABD'nin durumu yatıştırmaya ve bir anlaşmaya varmaya yönelik çabalara olan bağlılığını vurguladı. Mısır'ın bu konudaki rolü ve yapıcı çabaları için büyük takdirlerini ifade etti" denildi.
"KAN DÖKÜLMEMESİNİN TÜM TARAFLAR İÇİN BAŞLICA İTİCİ GÜÇ OLMASI GEREKTİĞİNİ TEYİT ETTİ"
Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin çatışmanın bölgesel olarak genişlemesi ve yıkıcı sonuçlar doğurması tehlikesine karşı uyarıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı, kan dökülmemesinin tüm taraflar için başlıca itici güç olması gerektiğini, Gazze'de ateşkesin, bağımsız bir Filistin Devleti'nin uluslararası alanda daha geniş bir şekilde tanınmasının ve iki devletli çözümün uygulanmasının başlangıcı olması gerektiğini, zira bunun bölgede istikrarın temel garantörü olduğunu teyit etti" ifadeleri kullanıldı.
BLİNKEN, MISIRLI MEVKİDAŞI ABDELLATY İLE GÖRÜŞTÜ
ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile de görüştü. Toplantıda Sudan'daki kriz de dahil olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra ikili ilişkileri geliştirme yolları ve Gazze'deki savaşı durdurmaya yönelik ortak çabalar masaya yatırıldı.
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