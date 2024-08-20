Video Dünya Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi, ABD'li Bakan Blinken ile görüştü | Video
Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi, ABD'li Bakan Blinken ile görüştü | Video

Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi, ABD'li Bakan Blinken ile görüştü | Video

20.08.2024 | 16:22

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Orta Doğu turu çerçevesinde Mısır'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması planının kabul edilmesi için çıktığı Orta Doğu turu çerçevesinde Mısır'a geldi. Blinken ve beraberindeki heyet Gazze temasları çerçevesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ve ABD'nin Mısır Büyükelçisi Herro Mustafa Garg'ın da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin iki ülke arasındaki sağlam stratejik ortaklığın altını çizdiği kaydedilirken, "Görüşmeler, iki ülkenin bölgede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik ortak çabaları ilerletme kararlılığını da teyit etti" denildi.

"ABD'NİN DURUMU YATIŞTIRMAYA YÖNELİK ÇABALARA OLAN BAĞLILIĞINI VURGULADI"
Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir takası için arabuluculuk çabalarının gözden geçirildiği bildirilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı El-Sisi ve Sayın Blinken, geçtiğimiz hafta Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen son müzakerelerin sonuçları ve Kahire'de devam eden müzakerelerde ilerleme sağlanmasının yolları hakkında görüş alışverişinde bulundular" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Blinken'in es-Sisi'ye İsrail ziyaretinin sonuçları hakkında bilgi verdiği aktarılırken, "Bakan Blinken ABD'nin durumu yatıştırmaya ve bir anlaşmaya varmaya yönelik çabalara olan bağlılığını vurguladı. Mısır'ın bu konudaki rolü ve yapıcı çabaları için büyük takdirlerini ifade etti" denildi.

"KAN DÖKÜLMEMESİNİN TÜM TARAFLAR İÇİN BAŞLICA İTİCİ GÜÇ OLMASI GEREKTİĞİNİ TEYİT ETTİ"
Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin çatışmanın bölgesel olarak genişlemesi ve yıkıcı sonuçlar doğurması tehlikesine karşı uyarıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı, kan dökülmemesinin tüm taraflar için başlıca itici güç olması gerektiğini, Gazze'de ateşkesin, bağımsız bir Filistin Devleti'nin uluslararası alanda daha geniş bir şekilde tanınmasının ve iki devletli çözümün uygulanmasının başlangıcı olması gerektiğini, zira bunun bölgede istikrarın temel garantörü olduğunu teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

BLİNKEN, MISIRLI MEVKİDAŞI ABDELLATY İLE GÖRÜŞTÜ
ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile de görüştü. Toplantıda Sudan'daki kriz de dahil olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra ikili ilişkileri geliştirme yolları ve Gazze'deki savaşı durdurmaya yönelik ortak çabalar masaya yatırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Japonya’daki havalimanında makas kayboldu, 36 uçuş iptal edildi | Video 01:47
Japonya’daki havalimanında makas kayboldu, 36 uçuş iptal edildi | Video 20.08.2024 | 16:13
Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi, ABD’li Bakan Blinken ile görüştü | Video 00:22
Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi, ABD'li Bakan Blinken ile görüştü | Video 20.08.2024 | 16:22
Ukrayna, Donetsk’te Rus zırhlılarını hedef aldı 00:31
Ukrayna, Donetsk’te Rus zırhlılarını hedef aldı 19.08.2024 | 13:50
Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem kamerada... Tsunami uyarısı! 01:08
Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem kamerada... Tsunami uyarısı! 18.08.2024 | 08:04
Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesindeki köprüyü havaya uçurdu ’İlk kez Batı yapımı roketatarla vuruldu’ 00:28
Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesindeki köprüyü havaya uçurdu 'İlk kez Batı yapımı roketatarla vuruldu' 17.08.2024 | 13:01
İngiltere’de demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Sosyal medya paylaşımlarına peş peşe hapis cezası! | Video 00:30
İngiltere’de demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Sosyal medya paylaşımlarına peş peşe hapis cezası! | Video 16.08.2024 | 14:00
Hindistan’da stajyer doktor cinsel saldırının ardından öldürüldü, sokaklar karıştı! 05:17
Hindistan’da stajyer doktor cinsel saldırının ardından öldürüldü, sokaklar karıştı! 15.08.2024 | 11:38
Ben Gvir’den Mescid-i Aksa provokasyonu! İsrailli ırkçı bakan şarkı söyleyerek mescidin avlusunda dolaştı | Video 00:55
Ben Gvir’den Mescid-i Aksa provokasyonu! İsrailli ırkçı bakan şarkı söyleyerek mescidin avlusunda dolaştı | Video 13.08.2024 | 12:39
İsrailli işgalciler, Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere saldırdı! | Video 00:45
İsrailli işgalciler, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırdı! | Video 13.08.2024 | 12:40
ABD’li Albay McGregor’dan gündemi sarsacak itiraf: Türkiye’ye saldırması için Suriye’de PKK’yı hazırlıyoruz | Video 00:50
ABD'li Albay McGregor'dan gündemi sarsacak itiraf: "Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz" | Video 13.08.2024 | 12:17
SpaceX 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi 02:41
SpaceX 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi 12.08.2024 | 17:01
İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den Netanyahu’ya alçak çağrı: Türkiye’ye atom bombası at! 00:44
İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den Netanyahu’ya alçak çağrı: Türkiye’ye atom bombası at! 11.08.2024 | 09:51
82 yaşında ama 45 gösteriyor! Gençlik sırrını açıkladı sosyal medyada binlerce kişi izledi: Yüzümü yıkarken suyu... | Video 00:07
82 yaşında ama 45 gösteriyor! Gençlik sırrını açıkladı sosyal medyada binlerce kişi izledi: "Yüzümü yıkarken suyu..." | Video 10.08.2024 | 16:49
38 yaşında huzurevine yerleşti! Sebebini duyan inanamadı: Gencim ama… | Video 01:00
38 yaşında huzurevine yerleşti! Sebebini duyan inanamadı: “Gencim ama…” | Video 10.08.2024 | 15:03
İngiltere’de şiddet ve nefret içerikli paylaşımlar nedeniyle 3 kişiye gözaltı | Video 00:58
İngiltere'de şiddet ve nefret içerikli paylaşımlar nedeniyle 3 kişiye gözaltı | Video 10.08.2024 | 14:04
İsmail Haniye’nin oğlu Abdulsalam Haniye Babamla şehit olmadan 2 saat önce görüştük 06:56
İsmail Haniye’nin oğlu Abdulsalam Haniye "Babamla şehit olmadan 2 saat önce görüştük" 10.08.2024 | 12:09
Brezilya’da 68 kişi kapasiteli yolcu uçağı düştü! O anlar kamerada | Video 01:32
Brezilya'da 68 kişi kapasiteli yolcu uçağı düştü! O anlar kamerada | Video 10.08.2024 | 10:58
İsrail’den Gazze’de sivillerin sığındığı okula saldırı! 100’den fazla kişi hayatını kaybetti | Video 01:01
İsrail'den Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırı! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti | Video 10.08.2024 | 09:47
Brezilya’daki uçak kazasında 62 kişi öldü! Uçak enkazı kamerada... 03:12
Brezilya'daki uçak kazasında 62 kişi öldü! Uçak enkazı kamerada... 10.08.2024 | 09:01
Rusya, Ukrayna’da süpermarketi vurdu: 10 ölü, 35 yaralı | Video 01:22
Rusya, Ukrayna'da süpermarketi vurdu: 10 ölü, 35 yaralı | Video 09.08.2024 | 16:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA