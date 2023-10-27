Mısır'da tıp merkezine füze düştü: 6 yaralı | Video 27.10.2023 | 13:38 Mısır'ın İsrail sınırında bulunan Taba kasabasındaki bir tıp merkezine füze düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ve Filistin'de 21 gündür devam eden çatışmalar komşu ülkelerdeki güvenlik riskini arttırdı. Mısır'ın doğusunda İsrail sınırında yer alan Taba kasabasına sabah saatlerinde füze düştüğü açıklandı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, füzenin bir tıp merkezine düşmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı belirtilirken, olay yerinde büyük bir patlama sesi duyulduğu ve gökyüzüne dumanlar yükseldiği ifade edildi. Füzenin nereden atıldığı henüz bilinmezken, İsrail ordusundan yapılan açıklamada ülke sınırları dışında bir güvenlik olayı yaşandığına ilişkin bilgi aldıkları kaydedildi.Öte yandan, Mısırlı güvenlik kaynaklarından yapılan başka bir açıklamada ise Kızıldeniz'deki tatil beldesi Nuweiba'ya da mühimmat düştüğü ve şiddetli bir patlama sesi duyulduğu belirtildi.Hamas çarşamba günü, İsrail'in Mısır sınırındaki Eilat kentini füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından 22 Kasım'da yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir tanktan yanlışlıkla açılan ateş sonucu Mısır-Gazze-İsrail sınır bölgesinde Mısır'a ait bir mevzinin vurulduğu ve askerlerin hafif şekilde yaralandığı bildirilmişti.