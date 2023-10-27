Mısır'da tıp merkezine füze düştü: 6 yaralı | Video
Mısır'ın İsrail sınırında bulunan Taba kasabasındaki bir tıp merkezine füze düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Öte yandan, Mısırlı güvenlik kaynaklarından yapılan başka bir açıklamada ise Kızıldeniz'deki tatil beldesi Nuweiba'ya da mühimmat düştüğü ve şiddetli bir patlama sesi duyulduğu belirtildi.
Hamas çarşamba günü, İsrail'in Mısır sınırındaki Eilat kentini füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından 22 Kasım'da yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir tanktan yanlışlıkla açılan ateş sonucu Mısır-Gazze-İsrail sınır bölgesinde Mısır'a ait bir mevzinin vurulduğu ve askerlerin hafif şekilde yaralandığı bildirilmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
NATO eski başkomutanı ABD'nin planını yıllar önce anlatmış | Video 27.10.2023 | 14:25
06:49
00:54
Mısır'da tıp merkezine füze düştü: 6 yaralı | Video 27.10.2023 | 13:38
00:50
İsrail ordusu ikinci kez Gazze'ye girdi | Video 27.10.2023 | 12:37
19:10
00:38
ABD ve Çin savaş uçakları arasında tehlikeli yakınlaşma! | Video 27.10.2023 | 11:31
01:15
İsrail'den, TikTok fenomenine 5 bin dolarlık propoganda teklifi | Video 27.10.2023 | 09:55
00:29
Kiracısını ısırarak parmağını kıran ev sahibi gözaltına alındı | Video 27.10.2023 | 08:44
01:00
Tel Aviv’e roket saldırısı | Video 27.10.2023 | 08:44
00:26
İsrail, Han Yunus'ta BM okulunun yakınını vurdu | Video 26.10.2023 | 15:09
00:43
Avusturalya’da orman yangını: 2 ölü | Video 26.10.2023 | 15:09
04:41
İsrailliler, Gazze’deki katliamın gölgesinde böyle dans etti | Video 26.10.2023 | 15:36
00:54
İsrail'den skandal soykırım savunması! "Çünkü taş atıyorlar!" | Video 26.10.2023 | 14:04
02:09
Rus kozmonotlardan 8 saatlik uzay yürüyüşü | Video 26.10.2023 | 12:14
01:01
02:11
Gazze'de prematüre bebekler ölüm riskiyle karşı karşıya | Video 25.10.2023 | 15:35
02:00
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı'ndaki fırını vurdu: 10 ölü | Video 25.10.2023 | 14:46
02:12
Meksika’yı Otis Kasırgası vurdu | Video 25.10.2023 | 13:40
01:49