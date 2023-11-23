Video Dünya New York Valisi: "Köprüdeki patlama terör eylemi değil" | Video
New York Valisi:

New York Valisi: "Köprüdeki patlama terör eylemi değil" | Video

23.11.2023 | 12:27

ABD'yi Kanada'ya bağlayan sınır köprüsünde dün bir aracın gişelere çarpması sonucu patlama meydana geldi, olayda 2 kişi ölürken bir kişi yaralandı. New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, olayın terör eylemi olmadığını belirtti.

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ABD'yi New York eyaleti bölgesinden Kanada'ya bağlayan Rainbow Köprüsü'nde dün bir araç, hızla sınır köprüsündeki gişelere çarpmış ve patlama meydana gelmişti. Olay sonrasında açıklama yapan yetkililer 2 kişinin öldüğünü, iki ülke arasındaki 4 sınır köprüsünün hemen trafiğe kapatıldığını ve iki ülkenin devlet başkanlarının bilgilendirildiğini açıkladı.

Patlamayla ilgili yapılan ön soruşturma sonrasında New York Eyalet Valisi Hochul açıklama yaparak "Az önce Rainbow Köprüsü'ndeki bu korkunç olayın yaşandığı yerden geliyorum. Şu an için terörizmle ilgili bir bulguya rastlanmamıştır" dedi. ABD sınır güvenlik yetkilileri, olayın görüntüsünü yayınlayıp içinde iki kişi bulunan bir aracın yüksek hızda gişelere gelirken kaldırıma çarparak havalandığını ve gişe kabinine çarpıp patladığını ifade etti. Olayda araç içindeki biri kadın diğeri erkek iki kişi ölürken, bir sınır muhafızının yaralandığı belirtildi.

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