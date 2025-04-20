Video Dünya New York’ta binlerce kişi Başkan Trump’ı protesto etti | Video
New York’ta binlerce kişi Başkan Trump’ı protesto etti | Video

New York’ta binlerce kişi Başkan Trump’ı protesto etti | Video

20.04.2025 | 08:33

ABD’nin New York şehrinde binlerce kişi Ocak ayında ülkenin 47. Başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk’ın yürüttüğü politikaları protesto etti.

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ABD'de Başkan Donald Trump ve yönetimi politikaları nedeniyle tepki görüyor. Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'ın göçmen politikalarına, federal çalışanların işten çıkarılmasına ve öğrencilere yönelik baskılarına tepki gösteren binlerce kişi New York şehrinde bir araya geldi. Bryant Park'tan başlayan ve Central Park Columbus Meydanı'nda sona eren protesto gösterisinde "Trump Kral Değil", "Elon Musk İstifa", "Özgür Filistin" gibi sloganlar atan binlerce kişi gözaltına alınan Mahmoud Khalil ve Rümeysa Öztürk için de özgürlük çağrısı yaptı. "Rümeysa'ya Özgürlük", "Mahmoud Khalil'e Özgürlük" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi.

FİLİSTİN'E DESTEK, ELON MUSK'A TEPKİ
Protestoda Filistin'e yönelik destek mesajları da öne çıktı. Göstericiler, İsrail'e yapılan silah yardımlarının durdurulması çağrısında bulunurken, Elon Musk'a da çeşitli pankart ve sloganlarla tepki gösterdi. Protestoda "Ellerinizi Öğrencilerden Çekin", "Özgür Filistin, Özgür Gazze" gibi sloganları atıldı.

BARIŞÇIL GÖSTERİDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Polis ekipleri şehir genelinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, gösteri olaysız bir şekilde sona erdi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Göstericiler, barışçıl bir şekilde dağıldı.

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