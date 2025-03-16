Video Dünya Pakistan’da bombalı saldırı: 6 ölü | Video
Pakistan’da bombalı saldırı: 6 ölü | Video

Pakistan’da bombalı saldırı: 6 ölü | Video

16.03.2025 | 12:40

Pakistan’ın Nushki ve Dalbandin şehirleri arasında seyreden yolcu otobüsünün geçişi sırasında bir bombanın infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

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Pakistan'da şiddet olayları artarak devam ediyor. Belucistan eyaletindeki Nushki-Dalbandin şehirleri arasında seyreden yolcu otobüsünün yakınlarında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bombanın otobüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
Yetkililerce patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis olay yerini kordon altına aldı. Yaralıların sevk edildiği Mir Gul Khan Naseer Eğitim Hastanesi'nde acil durum ilan edildi.

TRENE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
Pakistan'da 11 Mart günü ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü, Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde bir yolcu trenine saldırı düzenlemişti. Saldırıda 23'ü asker, 5'i sivil, 3'ü demiryolu çalışanı olmak üzere 31 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından örgüt trende 354 kişiyi rehin almıştı. Rehineler operasyon sonucu kurtarılmış, ancak 37'sinin yaralandığı aktarılmıştı.

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