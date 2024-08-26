Pakistan’da yol kesen silahlı şahıslar 23 kişiyi öldürdü
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde silahlı şahıslar durdurdukları otobüs ve kamyonlarda kimlik kontrolü yaptıktan sonra 23 kişiyi öldürdü.
Pakistan'da sivillere silahlı saldırı düzenlendi. Belucistan eyaletinde kapattıkları otoyolda otobüs ve kamyonları durdurarak kimlik kontrolü yapan silahlı şahıslar, 23 kişiyi araçlarından zorla indirerek öldürdü. Saldırının ardından çok sayıda araç ateşe verildi.
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