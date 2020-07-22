Rus polis seri katil kan donduran itiraflarına devam ediyor! 83 kadını nasıl katlettiğini açıkladı | Video
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55 yaşındaki Rus Polisi Mikhail Popkov'un 83 kadını vahşice katlettiği ortaya çıktı! Ömür boyu hapse mahkum edilen 55 yaşındaki Rus Polisi Mikhail Popkov'un cezaevinde de itiraflarına devam ettiği ve daha önce itiraf etmediği cinayetlerini de açıkladığı öğrenildi.