Rusya Belgorod'da düşen uçağın son görüntülerini yayınladı | Video
Rusya Soruşturma Komitesi, 24 Ocak’ta ülkenin Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu İl-76 tipi Rus uçağının son görüntülerini yayınladı. Yayınlanan videoda Ukraynalı esirlerin uçağa sevk edilişi ve uçağın düştüğü yerden de görüntülerin olduğu videoda, kazada ölen Ukraynalı esirlerin kimlikleri ve pasaportları görülüyor.
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