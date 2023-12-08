Video Dünya Rusya’da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı | Video
Rusya’da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı | Video

Rusya’da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı | Video

08.12.2023 | 13:58

Rusya'da Novosibirsk-Moskova seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağını, kalkıştan kısa süre sonra motordan çıkan alev nedeniyle acil iniş yaptı.

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Rusya'nın Novosibirsk Uluslararası Havalimanı'ndan Moskova'ya gitmek üzere 176 yolcusuyla yerel saatle 07.00'de havalanan S7 Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra bir motoru alev aldı. Pilot, kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı. Olayda yaralanan olmazken, yolcular farklı bir uçakla Moskova'ya gönderildi. Motoru alev alan uçak ise hangara çekildi.

Batı Sibirya Ulaştırma Savcılığından yapılan açıklamada, "Uçağın kalkışından sonra motordan patlama sesleri gelmesiyle birlikte uçağın gücünde azalma olduğu fark edildi. Pilotların motordaki alevleri fark etmesiyle birlikte uçağın tekrar havaalanına inişi için izin verildi. Bu sırada uçak içerisinde panik yaşanmadı, kimse yaralanmadı" ifadeleri kullanıldı.

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