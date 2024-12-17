Rusya’da şok eden patlama! Putin’e yakın Rus komutan öldü | Video

Son dakika haberleri: Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartman girişinde yaşanan patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü bildirildi.