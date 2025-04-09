Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 20 yaralı | Video
Rusya’nın Ukrayna’ya insansız hava araçları ile düzenlediği saldırılarda 20 kişi yaralandı.
Osnovianskyi, Industrialnyi, Shevchenkivskyi ve Kyivskyi bölgelerinde işletmeler, depolar, atölyelerin hedef alındığı ve 6 farklı noktada yangın çıktığı belirtildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yangını kontrol altına aldığı ve 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Saldırılarda en az 10 evde ise hasar meydana geldi.
DİNİPRO'DA 15 KİŞİ YARALANDI
Rus ordusu ayrıca Ukrayna'nın güneydoğusundaki Dnipro kentini de hedef aldı. Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda 15 kişinin yaralandığı, 8'inin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Çok sayıda ev ve aracın hasar gördüğü saldırılar sonucu çıkan yangına 90'dan fazla acil durum personelinin müdahale ettiği belirtildi.
Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrine düzenlenen saldırılarda ise biri 11 yaşında kız çocuğu 3 kişi yaralandı. Saldırı sonucu bir evde çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.
Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün gece Rusya'ta ait 55 İHA'dan 32'sinin düşürüldüğü ifade edildi.
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