Son dakika: Alman turistlere seyahat kısıtlaması kalkıyor | Video
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Almanya, Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a turizm yasağını kaldırıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik tutumu sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'ya giderek mevkidaşları ile temasta bulunmuştu. Bu temaslardan olumlu sonuçlar elde edilirken, Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'nin yakından takip edildiğini ve durumun iyiye gittiğini gözlemlediklerini söylemişti.