Son Dakika: Refah sınır kapısı açıldı! BM'ye ait insani yardım TIR'ları geçiş yapıyor | Video

Son dakika haberleri: Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı 15 gün sonra açıldı. BM'ye ait araçlar ve insani yardım TIR'ları geçiş yapıyor.