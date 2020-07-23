Video Dünya Son Dakika: WhatsApp'ta güvenlik skandalı! Devletler WhatsApp mesajlarını nasıl okuyor? | Video

Son Dakika: WhatsApp'ta güvenlik skandalı! Devletler WhatsApp mesajlarını nasıl okuyor? | Video

Son Dakika: WhatsApp'ta güvenlik skandalı! Devletler WhatsApp mesajlarını nasıl okuyor? | Video
23.07.2020 | 10:44

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Son Dakika: WhatsApp'ta güvenlik skandalı! Devletler WhatsApp mesajlarını nasıl okuyor? | Video 02:59
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Son Dakika Haberi.. WhatsApp güvenli mi? Devletler WhatsApp mesajlarını nasıl okuyor? Alman devletinin WhatsApp mesajlarını okuduğunun yayınlanan haberle ortaya çıkması üzerine güvenlik tartışmaları başladı! Almanya'da gündeme gelen haber ile WhatsApp dahil olmak üzere tüm şifreli olduğu sanılan mesajlaşma uygulamalarının aslında güveli olmadığı ortaya çıktı. işte WhatsApp güvenlik skandalı ile ilgili tüm detaylar...

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