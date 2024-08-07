Sudan'da sel felaketi: 11 ölü, 60 yaralı | Video
Sudan'ın Ebu Hamad şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 11 kişi hayatını kaybetti, en az 60 kişi yaralandı.
Öte yandan Sudan Sağlık Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Haziran ve Temmuz aylarında 7 eyalette meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle en az 32 kişinin öldüğünü, 107 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
Sudan'da her yıl genellikle Haziran ile Ekim ayları arasında sel ve taşkınlar meydana gelirken, yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, tarım arazileri sular altında kalıyor ve çok sayıda ev yıkılıyor.
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