Suriye’de Arap aşiretleri, PKK/YPG karargahlarına saldırdı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor | Video

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde ABD destekli PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde baskı altında yaşayan Arap aşiretleri, terör örgütüne ait sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenledi. Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında 9 ayrı noktada şiddetli çatışmalar yaşandı.