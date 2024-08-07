Video Dünya Suriye’de Arap aşiretleri, PKK/YPG karargahlarına saldırdı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor | Video
Suriye’de Arap aşiretleri, PKK/YPG karargahlarına saldırdı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor | Video

Suriye’de Arap aşiretleri, PKK/YPG karargahlarına saldırdı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor | Video

07.08.2024 | 14:58

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde ABD destekli PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde baskı altında yaşayan Arap aşiretleri, terör örgütüne ait sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenledi. Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında 9 ayrı noktada şiddetli çatışmalar yaşandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Suriye’de Arap aşiretleri, PKK/YPG karargahlarına saldırdı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor | Video 01:20
Suriye’de Arap aşiretleri, PKK/YPG karargahlarına saldırdı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor | Video 07.08.2024 | 14:58
Sudan’da sel felaketi: 11 ölü, 60 yaralı | Video 01:40
Sudan'da sel felaketi: 11 ölü, 60 yaralı | Video 07.08.2024 | 11:23
İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların kamera kaydı ortaya çıktı! | Video 00:24
İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların kamera kaydı ortaya çıktı! | Video 07.08.2024 | 11:17
Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor! Dua Lipa’nın dondurması dünyayı kasıp kavuruyor: İşte o tarif... | Video 00:53
Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor! Dua Lipa'nın dondurması dünyayı kasıp kavuruyor: İşte o tarif... | Video 06.08.2024 | 11:14
İran’ın İsrail misillemesi bugün mü? İranlıların düşüncesi ne? 06:07
İran'ın İsrail misillemesi bugün mü? İranlıların düşüncesi ne? 05.08.2024 | 09:27
Zelenskiy: F-16’lar Ukrayna’da 00:10
Zelenskiy: "F-16'lar Ukrayna'da" 05.08.2024 | 09:10
Bakan Fidan Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret etti 04:21
Bakan Fidan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti 04.08.2024 | 16:56
İran devlet televizyonlarında ne konuşuluyor? İran’da şaşırtan gündem! 06:16
İran devlet televizyonlarında ne konuşuluyor? İran'da şaşırtan gündem! 03.08.2024 | 23:27
İsrail - Lübnan sınırında hareketli saatler 11:24
İsrail - Lübnan sınırında hareketli saatler 03.08.2024 | 22:41
İngiltere’de Filistin’e destek gösterisi! | Video 03:47
İngiltere'de Filistin'e destek gösterisi! | Video 03.08.2024 | 16:00
İran’dan son dakika suikast açıklaması: Haniye’nin odası dışarıdan vuruldu | Video 01:04
İran'dan son dakika suikast açıklaması: "Haniye'nin odası dışarıdan vuruldu" | Video 03.08.2024 | 15:03
Filipinler’de 6.8 büyüklüğünde deprem | Video 02:38
Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem | Video 03.08.2024 | 10:34
Hindistan’da 7 eyaletteki sel ve heyelanlarda 32 kişi öldü | Video 02:34
Hindistan'da 7 eyaletteki sel ve heyelanlarda 32 kişi öldü | Video 01.08.2024 | 13:55
İran dini lideri Hamaney, Haniye’nin cenaze namazını kıldırdı | Video 09:08
İran dini lideri Hamaney, Haniye'nin cenaze namazını kıldırdı | Video 01.08.2024 | 12:38
İsrail: Hamas’ın askeri kanadının lideri Deif 13 Temmuz’da Gazze’de öldürüldü | Video 00:16
İsrail: “Hamas'ın askeri kanadının lideri Deif 13 Temmuz'da Gazze'de öldürüldü” | Video 01.08.2024 | 12:39
İran-İsrail doğrudan çatışır mı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi | Video 11:55
İran-İsrail doğrudan çatışır mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi | Video 01.08.2024 | 09:26
HAMAS lideri İsmail Haniye için tören düzenlendi | Video 03:04
HAMAS lideri İsmail Haniye için tören düzenlendi | Video 01.08.2024 | 09:05
İsmail Haniye’nin cenaze namazı Tahran’da kılındı 05:22
İsmail Haniye'nin cenaze namazı Tahran'da kılındı 01.08.2024 | 08:46
İran’da cami kubbesine intikam bayrağı çekildi | Video 00:57
İran'da cami kubbesine intikam bayrağı çekildi | Video 31.07.2024 | 15:52
Haniye suikastında şoke eden detay! Saldırıda gizli İran hedefi: İran Cumhurbaşkanı Pazeşkiyan’a 150 metre! | Video 12:16
Haniye suikastında şoke eden detay! Saldırıda gizli İran hedefi: İran Cumhurbaşkanı Pazeşkiyan’a 150 metre! | Video 31.07.2024 | 12:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA