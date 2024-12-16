Suriye'deki M5 karayolu hurdalığa döndü | Video
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından M5 karayolu, onlarca askeri ve sivil aracın yakılıp zarar verilmesi sonucu hurdalığa döndü.
Suriye'nin önemli şehirlerini bağlayan başkent Şam ve Halep arasındaki uluslararası M5 karayolu araç mezarlığına döndü. Muhalif grupların geçtiğimiz haftalarda başkent Şam'a ilerlemesinde de kilit rol oynayan M5 karayolunda rejime ait onlarca askeri ve sivil araç yol kenarlarında yakılmış, yağmalanmış halde bulundu.
Hurdalığa dönen karayolundaki araçların ne zaman temizleneceği ise henüz bilinmiyor. Akşam saatlerinde aydınlatma direklerinin çalışmaması nedeniyle araçların kazaya yol açmasından endişe ediliyor.
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