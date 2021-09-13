Video Dünya Taliban'ın yeni başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ilk kez kameralar karşısında | Video

Taliban'ın yeni başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ilk kez kameralar karşısında | Video

Taliban'ın yeni başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ilk kez kameralar karşısında | Video
13.09.2021 | 12:13

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Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

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Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, yaptığı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Kabil ziyareti sırasında Taliban geçici hükümeti yetkilileriyle görüştüğünü söyledi.

Görüşmede iki ülkenin dostluk ilişkilerinin bundan sonra da devam ettirilmesi konusunun ele alındığını belirten Muttaki, "Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle verimli görüşme gerçekleştirdi. Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili Katar ülkesinin yardımlarından dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Kabil ziyareti kapsamında eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve eski Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile de görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, Afganistan'daki son gelişmeler ve kapsamlı bir hükümetin kurulması konularının ele alındığı bildirildi.

Al Sani'nin ziyaretinin, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinden ve hükümetin kurulmasından sonra ülkeye gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olduğu ifade edildi.

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