Tel Aviv’e İHA saldırısı! 1 ölü, 4 yaralı | Video

İsrail'in Tel Aviv kentinin merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi.