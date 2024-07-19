Tel Aviv’e İHA saldırısı! 1 ölü, 4 yaralı | Video
İsrail'in Tel Aviv kentinin merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi.
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