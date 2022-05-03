Video Dünya Ukrayna Rus ordusuna ait tankları top atışlarıyla vurdu | Video
Ukrayna Rus ordusuna ait tankları top atışlarıyla vurdu | Video

Ukrayna Rus ordusuna ait tankları top atışlarıyla vurdu | Video

03.05.2022 | 13:18

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Ukrayna ordusuna bağlı askeri birlikler, Rus askerlerine ait tankları top atışlarıyla vurdu.

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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşta 69. güne girilirken, Ukraynalı topçu birlikleri Rus askerlerine ait mevzileri vurmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Departmanı, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hava Saldırı Kuvvetleri'nin 25. Sicheslav Tugayı Topçu Birimi, Rus askerlerini işte böyle vuruyor ve devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

24 BİN 200 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 24 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğünü, bin 62 tankın ve 2 bin 67 zırhlı askeri aracın da imha edildiğini duyurdu.

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