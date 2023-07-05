Enflasyon rakamları açıklanıyor! Memur ve emekli maaş zamları belli oluyor | Video

Temmuz emekli maaşı zammı için nefesler tutuldu. Emekli zammı düzenlemesi milyonların alım gücü yükselecek. Bugün TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 2023 Temmuz emekliye zam rakamları refah payı hariç kesinleşecek. Sonrasında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma devreye girecek ek zam belli olacak. 3 veri emekli zammı için referans olacak. Peki emekliye zam ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?