EYT'de kıdem tazminatı desteği başlıyor! İşte EYT'lileri ilgilendiren o tablo | Video

Emeklilikte yaşa takılanların başvuruları sürerken, SGK, Bağ-Kur prim borcu olup emekli olamayanlar da muradına erecek. Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu ve özel bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeme kabul edilebilir prim borcu olan çalışanlar için EYT kredisi kullandırmaya başladı.