Video Haber 17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-27” operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı | Video
17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-27” operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı | Video

17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-27” operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı | Video

14.09.2024 | 08:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-27” operasyonları sonucu 39 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak' olmak üzere 17 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-27" operasyonları düzenlendi. düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli yakalanırken şüphelilerin örgütün sözde "Askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, güncel yapılanması ve finans yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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