17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-27” operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-27” operasyonları sonucu 39 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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