2023 yılının ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kıldırdı | Video

2023 yılının ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kıldırdı. Binlerce kişinin akın ettiği Ayasofya Camii’nin bahçesinde uzun kuyruklar oluştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni yılın ilk sabah namazını Ayasofya'yı Kebir Camii'nde kıldırdı. Sabah namazı için binlerce vatandaş Ayasofya'yı Kebir Camisi'ni akın etti. Sabahın erken saatinde artmaya başlayan Ayasofya'yı Kebir Camisi'ndeki kalabalık, sabah namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Ayasofya'yı Kebir Camisi'ne gelen vatandaşlar içeriye girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

BİNLERCE VATANDAŞ AYASOFYA'YI KEBİR CAMİSİ'NE AKIN ETTİ

Yılın ilk sabah namazını namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inde kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı. Binlerce kişi camii içerisine girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

"AYASOFYA'NIN AÇILMASINDAN ÇOK MUTLUYUZ"

Ayasofya Camii'nin açılmasından Allah razı olsun diyen Orhan Çelebi , "Sebep olanlardan Allah razı olsun. Ayasofya'nın açılmasından çok mutluyuz. Burada sabah namazı kılmaktan. Aşırı kalabalık. Ayrı bir Duygu. Ayrı bir güzellik. Ayrı bir maneviyat inşallah. İnşallah namazı kılmayı ümit ediyoruz. Baya yoğun. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"80 KİLOMETRE UZAKTAN GELİYORUZ"

Sabah namazını Ayasofya'yı Kebir Camii'nde kılmak için 80 kilometre yol gelen vatandaş, "Çok ok güzel bir duygu. Hadımköy'den geliyoruz. 80 kilometre uzaktan geliyoruz" dedi.

"SÖYLENECEK HER ŞEYİ KALABALIK SÖYLÜYOR"

Sabah namazını Ayasofya'yı Kebir Camii'nde kılmak için gelen Bedrettin Ezber, "Allah izin verirse öyle bir niyetimiz vardı geç kaldık. Maşallahı var. Söyleyecek bir şey yok artık. Söylenecek her şeyi kalabalık söylüyor. Allah herkesten razı olsun" söyledi.