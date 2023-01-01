Video Haber 2023 yılının ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kıldırdı | Video
2023 yılının ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kıldırdı | Video

2023 yılının ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kıldırdı | Video

01.01.2023 | 08:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2023 yılının ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kıldırdı | Video 03:31
2023 yılının ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kıldırdı | Video 01.01.2023 | 08:55
Ankara’da yılbaşı gecesi kana bulandı: Kafede silahlar ateşlendi! 3 ölü 1 yaralı 01:05
Ankara'da yılbaşı gecesi kana bulandı: Kafede silahlar ateşlendi! 3 ölü 1 yaralı 31.12.2022 | 22:46
Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe yeni yıl mesajı! Üs bölgesindeki askerlere telefondan seslendi | VİDEO 01:14
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl mesajı! Üs bölgesindeki askerlere telefondan seslendi | VİDEO 31.12.2022 | 21:51
Teröristbaşı Duran Kalkan’dan muhalefete ittifak çağrısı: Bu mücadeleye destek vermeliler | VİDEO 03:00
Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete ittifak çağrısı: Bu mücadeleye destek vermeliler | VİDEO 31.12.2022 | 19:58
Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: 2022’de 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik 03:38
Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: 2022'de 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik 31.12.2022 | 18:38
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik tedbirleri en üst seviyede | VİDEO 03:10
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik tedbirleri en üst seviyede | VİDEO 31.12.2022 | 18:27
Mahmut Övür | Muhafazakârların doğalgazı mı? 04:43
Mahmut Övür | Muhafazakârların doğalgazı mı? 31.12.2022 | 16:55
Mehmet Barlas | Milli enerjide bugünlere kolay gelinmedi 02:17
Mehmet Barlas | Milli enerjide bugünlere kolay gelinmedi 31.12.2022 | 16:52
Melih Altınok | Yılın son 6’lı masa yazısı 02:54
Melih Altınok | Yılın son 6'lı masa yazısı 31.12.2022 | 16:49
Bakan Akar, Diyarbakır’da Mehmetçik ile buluştu | Video 04:01
Bakan Akar, Diyarbakır'da Mehmetçik ile buluştu | Video 31.12.2022 | 15:59
CHP’li Seyit Torun o iddiaları doğruladı: Kılıçdaroğlu’na içeriden bilgi geliyor | Video 01:25
CHP'li Seyit Torun o iddiaları doğruladı: "Kılıçdaroğlu'na içeriden bilgi geliyor" | Video 31.12.2022 | 14:47
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu! İbadethane ve cemevlerinde kullanılan doğal gaz fiyatlarında indirim | Video 02:31
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu! İbadethane ve cemevlerinde kullanılan doğal gaz fiyatlarında indirim | Video 31.12.2022 | 14:06
Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: “2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün miladıdır” | Video 07:31
Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: “2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün miladıdır” | Video 31.12.2022 | 11:06
Türkiye’de 2022 yılında neler yaşandı? - Almanak 2022 | Video 02:32
Türkiye’de 2022 yılında neler yaşandı? - Almanak 2022 | Video 31.12.2022 | 10:11
Körfezi kirleten gemiye rekor ceza! | Video 00:26
Körfezi kirleten gemiye rekor ceza! | Video 30.12.2022 | 22:53
Meksika’da araç hırsızı yakılarak öldürüldü | Video 01:02
Meksika’da araç hırsızı yakılarak öldürüldü | Video 30.12.2022 | 22:27
Kartal’da minibüs İETT otobüsüne arkadan çarptı: 7 yaralı | Video 02:54
Kartal’da minibüs İETT otobüsüne arkadan çarptı: 7 yaralı | Video 30.12.2022 | 21:31
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada’da | Video 01:34
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada’da | Video 30.12.2022 | 21:31
Türkiye Yüzyılı hediyesi! SİPER füzesi 100 km’den hedefi vurdu | Video 01:18
Türkiye Yüzyılı hediyesi! SİPER füzesi 100 km'den hedefi vurdu | Video 30.12.2022 | 21:30
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na başörtüsü düzenlemesi çağrısı: Anayasal düzenleme ile bu işi bitirelim | Video 37:41
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü düzenlemesi çağrısı: Anayasal düzenleme ile bu işi bitirelim | Video 30.12.2022 | 20:57

2023 yılının ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’yı Kebir Camii’nde kıldırdı. Binlerce kişinin akın ettiği Ayasofya Camii’nin bahçesinde uzun kuyruklar oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni yılın ilk sabah namazını Ayasofya'yı Kebir Camii'nde kıldırdı. Sabah namazı için binlerce vatandaş Ayasofya'yı Kebir Camisi'ni akın etti. Sabahın erken saatinde artmaya başlayan Ayasofya'yı Kebir Camisi'ndeki kalabalık, sabah namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Ayasofya'yı Kebir Camisi'ne gelen vatandaşlar içeriye girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

BİNLERCE VATANDAŞ AYASOFYA'YI KEBİR CAMİSİ'NE AKIN ETTİ
Yılın ilk sabah namazını namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inde kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı. Binlerce kişi camii içerisine girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

"AYASOFYA'NIN AÇILMASINDAN ÇOK MUTLUYUZ"
Ayasofya Camii'nin açılmasından Allah razı olsun diyen Orhan Çelebi , "Sebep olanlardan Allah razı olsun. Ayasofya'nın açılmasından çok mutluyuz. Burada sabah namazı kılmaktan. Aşırı kalabalık. Ayrı bir Duygu. Ayrı bir güzellik. Ayrı bir maneviyat inşallah. İnşallah namazı kılmayı ümit ediyoruz. Baya yoğun. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"80 KİLOMETRE UZAKTAN GELİYORUZ"
Sabah namazını Ayasofya'yı Kebir Camii'nde kılmak için 80 kilometre yol gelen vatandaş, "Çok ok güzel bir duygu. Hadımköy'den geliyoruz. 80 kilometre uzaktan geliyoruz" dedi.

"SÖYLENECEK HER ŞEYİ KALABALIK SÖYLÜYOR"
Sabah namazını Ayasofya'yı Kebir Camii'nde kılmak için gelen Bedrettin Ezber, "Allah izin verirse öyle bir niyetimiz vardı geç kaldık. Maşallahı var. Söyleyecek bir şey yok artık. Söylenecek her şeyi kalabalık söylüyor. Allah herkesten razı olsun" söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA