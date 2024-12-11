ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye geliyor | Video
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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