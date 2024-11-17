Video Haber AK Parti Beylikdüzü ilçe binasına taşlı saldırı | Video
AK Parti Beylikdüzü ilçe binasına taşlı saldırı | Video

AK Parti Beylikdüzü ilçe binasına taşlı saldırı | Video

17.11.2024 | 14:54

AK Parti Beylikdüzü ilçe binasına taşlı saldırı düzenlendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, gece 03.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ilçe binasının camlarına kaldırım taşıyla saldırı düzenlendi. Henüz nedeni bilinmeyen saldırıda parti binasının camları kırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

OSMAN NURİ KABAKTEPE'DEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum" dedi.

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