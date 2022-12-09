AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin gözyaşlarına hakim olamadı! | Video

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü ile ilgili anayasa teklifine ilişkin açıklama yaptı. CHP'nin başörtüsü için anayasa değişikliği teklifine tepki gösteren Özlem Zengin, "Başörtüsü meselesine, bir bez parçası diyenler bu konuyu hiç anlamamışlardır. Bunun nasıl bir travma olduğunu anlayamaz." dedi. Konuşmasının sonunda alkışlanan Özlem Zengin, gözyaşlarına hakim olamadı.