Video Haber AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin gözyaşlarına hakim olamadı! | Video
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin gözyaşlarına hakim olamadı! | Video

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin gözyaşlarına hakim olamadı! | Video

09.12.2022 | 16:19

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü ile ilgili anayasa teklifine ilişkin açıklama yaptı. CHP'nin başörtüsü için anayasa değişikliği teklifine tepki gösteren Özlem Zengin, "Başörtüsü meselesine, bir bez parçası diyenler bu konuyu hiç anlamamışlardır. Bunun nasıl bir travma olduğunu anlayamaz." dedi. Konuşmasının sonunda alkışlanan Özlem Zengin, gözyaşlarına hakim olamadı.

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