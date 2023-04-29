AK Parti'den duygulandıran reklam filmi: Savunma sanayimizin medar-ı iftiharlarına karşı çıkanlara ders gibi cevap!
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı CIA ile yakın çalışan ABD'li Sierra Nevada (SNC) şirketine peşkeş çekeceğini ilan etmesine ve İHA/SİHA karşıtı çıkışlarına vatandaşlardan büyük tepki gelirken, AK Parti'nin hazırladığı ve, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayimizin medarıiftiharı insansız hava araçlarımız sayesinde artık anneler ağlamıyor, göğüsler gururla doluyor." mesajı ile paylaştığı reklam filmi izleyenleri duygulandırdı.
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