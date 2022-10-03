Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:26
Bakan Çavuşoğlu: "Tereddüt etmeden Libya'nın yanında olacağız" | Video 03.10.2022 | 16:37
02:23
Hilal Kaplan | Türkiye, sırtını Batı'ya mı dönüyor? 03.10.2022 | 16:31
03:15
Mehmet Barlas | Sabiha Gökçen'den 6'lı masaya önemli mesaj 03.10.2022 | 15:54
03:29
Melih Altınok | Kandil'i Kemal Bey'e soracaksınız 03.10.2022 | 15:51
01:50
02:28
İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı | Video 03.10.2022 | 13:23
14:44
00:44
05:27
00:38
03:59
04:05
01:16
MSB bu görüntülerle açıkladı "23 PKK'lı terörist etkisiz" | Video 02.10.2022 | 10:21
01:38
Bakan Karaismailoğlu'ndan Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı paylaşımı | Video 02.10.2022 | 10:19
07:05
Bakan Soylu: "Bölgede 60 terörist kaldı" | Video 02.10.2022 | 09:56
03:04
01:57
04:18
Mahmut Övür | Muhalefete 'akıl verecek' biri aranıyor! 01.10.2022 | 16:38
04:16
Melih Altınok | Sarı taksiler kaderimizse eyvallah 01.10.2022 | 15:51
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Libya’nın başkenti Trablus’a geldi.Libyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı. Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu: "Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız" ifadelerine yer verdi.