Bakan Çavuşoğlu: "Tereddüt etmeden Libya'nın yanında olacağız" | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Libya’nın başkenti Trablus’a geldi.Libyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı. Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu: "Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız" ifadelerine yer verdi.