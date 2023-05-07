Video Haber Bakan Kasapoğlu balıkçı esnafıyla bir araya geldi | Video
Bakan Kasapoğlu balıkçı esnafıyla bir araya geldi | Video

Bakan Kasapoğlu balıkçı esnafıyla bir araya geldi | Video

07.05.2023 | 08:34

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Buca Balık Hali’ne giderek balıkçı esnafıyla bir araya geldi. Burada esnaflarla sohbet eden Kasapoğlu, mezata katılarak balık da satın aldı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sabah saatlerinde İzmir Buca Balık Hali'ne giderek buradaki balıkçı esnafıyla bir araya geldi. Tek tek tezgahları gezen ve balıkçı esnaflarıyla sohbet eden Kasapoğlu, mezata katılarak balık da satın aldı. Bakan Kasapoğlu'na, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya'nın yanı sıra İzmir Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan da eşlik etti.

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