Bakan Kasapoğlu balıkçı esnafıyla bir araya geldi | Video
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Buca Balık Hali’ne giderek balıkçı esnafıyla bir araya geldi. Burada esnaflarla sohbet eden Kasapoğlu, mezata katılarak balık da satın aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:07
Bakan Kasapoğlu balıkçı esnafıyla bir araya geldi | Video 07.05.2023 | 08:34
01:35
53:04
00:03
7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! VİDEOHABER 06.05.2023 | 18:52
01:01:33
00:56
35:29
Seçim ilk turda biter mi? Batı neden seçime müdahale ediyor? | Video 06.05.2023 | 13:03
10:56
İstanbul Yüzyılın Mitingine hazır! Milyonlarca vatandaş katılacak | Video 06.05.2023 | 13:14
06:08
Balkanlardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a büyük destek | Video 06.05.2023 | 13:04
01:41
Güngören’de zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı | Video 06.05.2023 | 12:47
00:16
00:46
02:46
00:55
Londra metrosunda duman paniği | Video 05.05.2023 | 23:45
05:31
02:47
Bakan Koca'yı karşısında gören depremzede gözyaşlarına hakim olamadı | Video 05.05.2023 | 22:00
00:44
00:27
04:09
Son dakika: Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü! 1 kişi enkaz altında | Video 05.05.2023 | 21:02
50:48
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da önemli açıklamalar | Video 05.05.2023 | 19:09