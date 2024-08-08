Bakan Kurum duyurdu! "Yarısı bizden" kampanyasında yeni başvuru dönemi başlıyor | Video

Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar’da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu. "Yarısı bizden" kampanyasında yeni başvuru döneminin başlayacağını belirten Bakan Kurum, tarih kısıtlamasının olmadığını ifade etti.