Video Haber Bakan Nebati ve Bakan Kurum, Orta Gelirliye Konut Kampanyası hakkındaki soruları yanıtladı | Video
Bakan Nebati ve Bakan Kurum, Orta Gelirliye Konut Kampanyası hakkındaki soruları yanıtladı | Video

Bakan Nebati ve Bakan Kurum, Orta Gelirliye Konut Kampanyası hakkındaki soruları yanıtladı | Video

04.01.2023 | 13:33

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Orta gelirliye konut kampanyası için Bakan Nebati ve Bakan Kurum'un açıklamasıyla tüm detaylar belli oldu. 'Orta gelir grubu kredi faizi ve ödeme planı ne olacak' sorusu yanıt buldu. Orta gelirliye konut projesi için başvuru şartları netleşirken, 16 Ocak'ta kurulacak web sitesi ile süreç takip edilecek. Dar gelirliler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği tarihin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası yapılacak orta gelirliye konut kampanyası 2. en büyük proje olacak.

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