Başkan Erdoğan açıkladı! Vatandaşa doğalgaz faturası desteği | Video

Son dakika haberleri: Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime, 2021 değerlendirmesi ve 2022'deki yol haritalarının da konuşulduğu Kabine Toplantısı'nın en önemli gündemi ise emekli ve memur maaş zamları oldu. Gelen son dakika haberine göre, Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları...