Başkan Erdoğan: "Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz" | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. "Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. Kira yardımlarının alt tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira yardım yapıyoruz. Ülke genelinde yardım yapılan kişi sayısı 1 milyona ulaştı" dedi.
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