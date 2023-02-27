Başkan Erdoğan: "Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz" | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. "Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. Kira yardımlarının alt tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira yardım yapıyoruz. Ülke genelinde yardım yapılan kişi sayısı 1 milyona ulaştı" dedi.