Video Haber Başkan Erdoğan deprem bölgesinde | Video
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde | Video

Başkan Erdoğan deprem bölgesinde | Video

08.02.2023 | 13:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Başkan Erdoğan, ilk olarak Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, büyüklüğündeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Erdoğan daha sonra AFAD tarafından kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu.

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