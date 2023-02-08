SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar | Video
Son dakika deprem haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7,7 ve 7,4'lük depremlerin vurduğu Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu.
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