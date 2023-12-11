Başkan Erdoğan DSİ toplu açılış töreninde konuştu | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DSİ toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Suyun sınırsız bir kaynak olmadığının altını çizen Başkan Erdoğan, "Su sadece sınırsız değil, aynı zamanda giderek azalan bir kaynaktır. Ayrıca iklim değişikliği, kuraklık, sanayileşme ile su üzerindeki baskılar da günden güne artıyor. Buna günden güne artan nüfusu da eklemek lazım. Bugün dünya nüfusu 8 milyarın üzerine çıktı. Yer yüzüne düşen yağış miktarında hiçbir değişiklik olmuyor. İklim krizi derinleştikçe su kaynakları kalite ve miktar yönünden olumsuz etkilenmektedir. İklim değişikliğine bağlı olarak tüm dünyada afetlerin sıklığı ve şiddetleri artmaktadır." ifadelerini kullandı.
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