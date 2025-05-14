Başkan Erdoğan duyurdu! Tarım Şurası'nda 86 karar alındı: Tarımsal diplomasi platformları kurulacak | Video
Başkan Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda konuştu. Tarım Şurası'nda 86 karar alındığını belirten Başkan Erdoğan, "Tarımsal diplomasi platformları kuracağız. Organize tarım bölgelerini yaygınlaştıracağız." dedi.
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