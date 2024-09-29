Başkan Erdoğan: İstanbul sporun başkenti olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Basketbol Gelişim Merkezi Açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Basketbol Gelişim Merkezi'nin bir vizyon projesi olduğunu belirten Başkan Erdoğan, merkez içerisinde 8 derslikli Basketbol Lisesi’nin de olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan "Şu an içinde bulunduğumuz eserle İstanbulumuz sporun başkentlerinden biri olacaktır. Bu modern merkezin hizmete girmesiyle Türk basketbolu hedeflerine koşar adım devam edecektir" ifadelerini kullandı.