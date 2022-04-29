Video Haber Başkan Erdoğan Kabe'de | Video
Başkan Erdoğan Kabe'de | Video

Başkan Erdoğan Kabe'de | Video

29.04.2022 | 09:10

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Suudi Arabistan ziyaretinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmî törenle karşılandıktan sonra bir dizi görüşme ve iki günlük seyahati kapsamında Kabe'ye de giderek umre ziyaretini gerçekleştirdi.

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