Başkan Erdoğan: "Nüfus düşüyor, tehlike görülmeli" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Kadın aile ve nüfus politikalarımızın milletin değerleri ile kopmuş sesi çok çıkan marjinal yapılar tarafından sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. En az 3 çocuk çağrımızdaki gibi burada da ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaktan geri durmayacağız. " dedi.