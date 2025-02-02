Başkan Erdoğan: "Nüfus düşüyor, tehlike görülmeli" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Kadın aile ve nüfus politikalarımızın milletin değerleri ile kopmuş sesi çok çıkan marjinal yapılar tarafından sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. En az 3 çocuk çağrımızdaki gibi burada da ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaktan geri durmayacağız. " dedi.
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