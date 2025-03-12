Başkan Erdoğan: "Özgür Özel, giderek pervasızlaşıyor" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Umudumuzu diri tutuyor kararlılığımızı en güçlü şekilde muhafaza ediyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Suriye'de yaşanan olayları nefret diliyle körükleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel için; "CHP kendisine biraz çeki düzen vermek, kendini hesaba çekmek, özeleştiri yapmak yerine giderek pervasızlaşıyor nobranlaşıyor. Bunlarla da kalmıyor ülkemiz ve demokrasimiz açısından oldukça tehlikeli sularda siyaset yapmaya yelteniyorlar." dedi. Öte yandan; Meclis çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan, "İmralı heyeti randevu isterse veririm" sözlerini kullandı.