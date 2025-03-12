Video Haber Başkan Erdoğan: "Özgür Özel, giderek pervasızlaşıyor" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Özgür Özel, giderek pervasızlaşıyor" | Video

12.03.2025 | 13:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Umudumuzu diri tutuyor kararlılığımızı en güçlü şekilde muhafaza ediyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Suriye'de yaşanan olayları nefret diliyle körükleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel için; "CHP kendisine biraz çeki düzen vermek, kendini hesaba çekmek, özeleştiri yapmak yerine giderek pervasızlaşıyor nobranlaşıyor. Bunlarla da kalmıyor ülkemiz ve demokrasimiz açısından oldukça tehlikeli sularda siyaset yapmaya yelteniyorlar." dedi. Öte yandan; Meclis çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan, "İmralı heyeti randevu isterse veririm" sözlerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: Özgür Özel, giderek pervasızlaşıyor | Video 47:19
Başkan Erdoğan: "Özgür Özel, giderek pervasızlaşıyor" | Video 12.03.2025 | 13:15
İZSU’ya 3,3 milyon liralık ceza! Arıtılmamış atık suyu Körfez’e deşarj ettiler | Video 00:28
İZSU'ya 3,3 milyon liralık ceza! Arıtılmamış atık suyu Körfez'e deşarj ettiler | Video 12.03.2025 | 13:12
Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 ilde siber suçlulara yönelik operasyon: 76 şüpheli yakalandı! | Video 00:33
Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 ilde siber suçlulara yönelik operasyon: 76 şüpheli yakalandı! | Video 12.03.2025 | 09:17
Başkan Erdoğan’dan ’Filistinlilerle Kardeşlik İftar Programı’nda önemli açıklamalar! 19:04
Başkan Erdoğan'dan 'Filistinlilerle Kardeşlik İftar Programı'nda önemli açıklamalar! 11.03.2025 | 20:53
Haşmet Babaoğlu | Kadıköy kafası 02:57
Haşmet Babaoğlu | Kadıköy kafası 11.03.2025 | 14:28
Mahmut Övür | Suriye’de ne yapılmak isteniyor? 04:24
Mahmut Övür | Suriye'de ne yapılmak isteniyor? 11.03.2025 | 14:26
Hilal Kaplan | Birleşik Avrupa Ordusu 03:23
Hilal Kaplan | Birleşik Avrupa Ordusu 11.03.2025 | 14:19
Salih Tuna | Akepe çoğ didiştiri duruyo gari 03:26
Salih Tuna | Akepe çoğ didiştiri duruyo gari 11.03.2025 | 14:15
Bercan Tutar | İşte İsrail’in şeytani planı 04:29
Bercan Tutar | İşte İsrail'in şeytani planı 11.03.2025 | 14:13
YKS geç başvuruları başladı! 2025 ÖSYM kılavuzu ile YKS geç başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman? 01:51
YKS geç başvuruları başladı! 2025 ÖSYM kılavuzu ile YKS geç başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman? 11.03.2025 | 16:13
Bayraktar AKINCI 100 bin uçuş saatini aştı | Video 03:46
Bayraktar AKINCI 100 bin uçuş saatini aştı | Video 11.03.2025 | 10:00
Mersin’de silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildi | Video 00:29
Mersin’de silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildi | Video 11.03.2025 | 08:25
Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4000 TL oldu | Video 16:06
Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4000 TL oldu | Video 10.03.2025 | 15:35
Bakan Kurum’dan deprem fırsatçılarına tepki | Video 01:28
Bakan Kurum'dan deprem fırsatçılarına tepki | Video 10.03.2025 | 14:03
GÖKBERK, FPV tehditlerini de başarıyla imha etti | Video 02:21
GÖKBERK, FPV tehditlerini de başarıyla imha etti | Video 10.03.2025 | 12:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye’nin bütünlüğünü savunuyoruz | Video 21:01
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Suriye'nin bütünlüğünü savunuyoruz" | Video 09.03.2025 | 16:50
Bordo berelilerin, beyaz cehennemde hayatta kalma mücadelesi | Video 06:49
Bordo berelilerin, beyaz cehennemde hayatta kalma mücadelesi | Video 09.03.2025 | 08:34
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 22:32
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 08.03.2025 | 21:00
Melih Altınok | İmamoğlu’nun önü mü kesilir Yavaş’ın yolu mu açılır? 05:23
Melih Altınok | İmamoğlu’nun önü mü kesilir Yavaş’ın yolu mu açılır? 08.03.2025 | 13:59
Bercan Tutar | Avrupa’nın tek çıkış yolu Türkiye 04:08
Bercan Tutar | Avrupa'nın tek çıkış yolu Türkiye 08.03.2025 | 13:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY