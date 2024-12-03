Video Haber Başkan Erdoğan: "Temiz suya erişim beka meselesidir" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Temiz suya erişim beka meselesidir" | Video

03.12.2024 | 15:28

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, DSİ tarafından yapımı tamamlanan 564 tesisin toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Temiz su kaynaklarına erişim beka meselesidir. Pek çok alanda gecikme telafi edilebilir ama su konusunda gecikme telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır" ifadelerine yer verdi.

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