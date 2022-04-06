Başkan Erdoğan'dan muhalefete gönderme: Aynı merci Macaristan’da da koordinatör oldu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki seçimler üzerinden 6 benzemezin bir araya geldiği Millet İttifakı'na yüklendi. Sokakta rastlaşsalar birbirlerine selam vermeyecek olanların aynı masaya oturduğunu söyleyen Erdoğan, "Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı hesap burada da devam ediyor" ifadelerini kullandı.