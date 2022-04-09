Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

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Baltalimanı Polisevi’nde, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı"na katılan Başkan Erdoğan, terörle mücadele vurgusu yaptı. Türkiye sınırları içerisinde terörü bitirme noktasına getirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Artık terör örgütlerinin saldırmasını beklemiyor, onları inlerinde vuruyoruz. Tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca, "Zaman zaman polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın" ifadelerine yer verdi