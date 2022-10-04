Başkan Erdoğan'dan Yunananistan'a net mesaj: "Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın ABD'den yardım isteğine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ne yaparsan yap. Biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız." dedi.