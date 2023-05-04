Başkan Erdoğan'ın Rize mitingine yoğun katılım | Video

Memleketi Rize’ye en son bir yıl önce 14 Mayıs 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışı için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık bir yıl aradan sonra Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan 80 bin hemşehrisine seslendi.